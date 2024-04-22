Для Белого дома поражение ВСУ в канун выборов президента Соединенных Штатов смерти подобно, поэтому он может принять решение о применении ядерного оружия на Украине. Такое предположение выдвинул экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, это единственный выход для Соединенных Штатов. Военная помощь вряд ли поможет Киеву добиться перелома в конфликте, так как Россия имеет подавляющее численное превосходство, а также обходит натовский ОПК по надежности и количеству современных вооружений.

«Кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности», — заявил Макговерн.

Он отметил, что Байден рвется на второй срок, однако если Украина проиграет в конфликте, что с каждым днем становится все более вероятным исходом, переизбраться ему не удастся.