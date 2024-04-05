Российский актер Никита Михайловский, прославившийся своей ролью в фильме «Вам и не снилось» умер совсем еще молодым. Артист скончался от лейкоза на 28-м году жизни в апреле 1991 года. Историю болезни актера опубликовало издание News.ru.

Мачеха актера Ирина Каверзина рассказала, как молодой артист пытался справиться со страшной болезнью – лейкозом. По ее словам, о болезни Никита узнал уже тогда, когда она была в запущенной форме. Артисту порекомендовали отправиться в Лондон, где ему могли сделать пересадку костного мозга. Но эта процедура была очень дорогостоящей.

Каверзина отметила, что по телевизору был объявлен сбор средств, однако в такой способ собрать необходимую сумму не получилось. По итогу деньги удалось получить из Госкино. Никита Михайловский уехал в Лондон в сопровождении своей супруги Екатерины. Однако операция не дала должного результата. Артисту стало хуже, и он скончался в чужой стране. Его прах был привезен в Петербург и погребен на Комаровском кладбище. 8 апреля Никите Михайловскому могло бы исполниться 60 лет.