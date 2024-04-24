Украина стала полигоном, где крупнейшие ядерные державы опосредованно принимают участие в боевых действиях в борьбе за будущее мирового порядка. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на первом заседании Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе.

«Украина – это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – заявил белорусский лидер.

По его словам, украинская власть упала настолько низко, что согласилась обменять жизни простых граждан на военную и финансовую помощь западных стран. Лукашенко подчеркнул, что любая сторона конфликта, способная вести боевые действия только при поддержки других стран, обречена на неминуемое поражение.