Украина стала полигоном, где крупнейшие ядерные державы опосредованно принимают участие в боевых действиях в борьбе за будущее мирового порядка. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на первом заседании Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе.
«Украина – это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – заявил белорусский лидер.
По его словам, украинская власть упала настолько низко, что согласилась обменять жизни простых граждан на военную и финансовую помощь западных стран. Лукашенко подчеркнул, что любая сторона конфликта, способная вести боевые действия только при поддержки других стран, обречена на неминуемое поражение.
«Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает. Предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности», – резюмировал Лукашенко.