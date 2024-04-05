Уполномоченный украинского парламента по правам человека Дмитрий Лубинец возмутился из-за случаев, когда мобилизованные граждане страны спустя пару дней оказывались на передовой и погибали.

Он заявил, что зафиксировано уже немало таких случаев. Они должны расследоваться с обязательным наказанием для виновных. Именно из-за таких трагических эпизодов многие граждане Украины боятся выйти на улицу, чтобы не нарваться на сотрудников ТЦК (бывшие военкоматы) и не оказаться на фронте без необходимых навыков и знаний.

«Действительно, позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли», – заявил Лубинец.

Ранее он также возмутился действиями сотрудников ТЦК, которые ловят людей на улицах. По мнению омбудсмена, подобный подход к мобилизации вредит и украинцам, и армии.