Глава британского МИД Д. Кэмерон совершает большую рабочую поездку по Центральной Азии, планируя посетить пять крупнейших стран региона. Первый в графике – Казахстан.

Ключевая задача главы британского внешнеполитического ведомства наладить диалог с бывшими республиками из состава СССР, реализуя стратегию по ослаблению российско-китайского влияния в регионе, пишет «Ъ».

Лондон сконцентрирован на инвестиционных проектах, которые можно реализовать в Центральной Азии. Не разрывающие связи с Россией крупнейшие страны региона видят в Британии ключевого европейского игрока и партнера.

Рабочую поездку Кэмерон начал с Астаны. Он планирует встретиться с главой Казахстана К.-Ж. Токаевым, а также с вице-премьеров М. Нуртлеу и министром науки С. Нурбеком. МИД Казахстана заявил, что в рамках встречи будет обсуждаться политическое, культурное, торгово-экономическое сотрудничество с Британией. Также в повестку включены насущные проблемы региона и международные темы.