Певица Лолита Милявская совсем скоро вернется на телевидение в качестве ведущей шоу «ВИА Суперстар». После скандальной «голой» вечеринки ее вырезали из всех эфиров и, кроме того, был отменен юбилейный тур по городам России.

Попавшая в опалу артистка все же не унывала она потратила освободившееся время с пользой – восстановила храм на новых территориях России. Сейчас она возвращается на ТВ и это стало хорошей новостью для других участников шоу.

Так, музыкальный критик Сергей Соседов призвал хейтеров прекратить глумиться над талантливыми людьми. Он назвал Лолиту сильной и отметил, что она не нарушала никаких законов.

«У Лолиты полностью накрылся юбилейный тур, который должен был продолжиться до середины лета. Не злорадствуйте над проблемами других людей», – заявил Соседов.

Солист некогда популярной группы «Форум» Сергей Рогожин, который принимает участие в проекте, отметил, что они с певицей одногодки и судить ее он не может. Но все свои заявления о «голой» вечеринке в свое время сделал.

«Уверяют вас, голой она на сцену не выходит. На мой взгляд, Лола сделала для себя искренние выводы. Она не ездила специально на Донбасс чтобы отмыться. Она просто хорошо делает свою работу: Лолита – хорошая ведущая, на нее интересно смотреть. Она профессионал. Я не думаю, что имеет смысл клеймить человека всю жизнь, если он все понял», – подчеркнул Рогожин.

Он также добавил, что не собирается «танцевать на чьих-то костях» и спекулировать на теме вечеринки, участники которой давно раскаялись.