Лолита Милявская, долго не выступавшая после скандала с «голой вечеринкой», на майские праздники возвращается к частным концертам.

Она готова выступить даже за городом, но при этом заказчик должен позаботиться о транспорте, наличии официального приглашения и предоставлении качественной музыкальной аппаратуры и оборудования.

Лолита подняла ценник на свои концерты – теперь желающим пригласить звезду, придется выложить 5 миллионов рублей. Еще на полмиллиона увеличены требования райдера знаменитости. Также в нем указано, что выступать Милявская будет лишь для «адекватных заказчиков»

Напомним, Лолите пришлось отменить тур по стране в честь юбилея из-за скандала с «голой вечеринкой». Она заявила поклонникам, чтобы они не переживали, у нее все нормально. Также в середине февраля певица сообщила, что общественные организации требуют снова отменять ее концерты, так как раскаяние якобы было недостаточным.