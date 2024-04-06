В компании Lobaev Arms, хорошо известной своими дальнобойными снайперскими винтовками, разрабатывают комплекс для защиты от FPV-беспилотников военной техники ВС РФ.

Руководитель компании Владислав Лобаев отметил, что подобные боевые системы не являются профильной продукцией. Однако дешевые FPV-дроны оказались весьма серьезной угрозой и создают российской армии проблемы, поэтому конструкторы не смогли оставаться в стороне.

Они разрабатывают роботизированную турель, которая не занимает много места, мгновенно развертывается и устанавливается на любую технику. На ней могут использоваться любые орудия, сейчас испытываются к примеру, системы калибра 5,6, 7,62 и 12 миллиметров. По словам Лобаева, комплекс может быть пяти или шестиствольным, все зависит от потребностей военнослужащих.

Турель вращается во всех направлениях и дает возможность уничтожать FPV-дроны, нападающие с любой стороны.

По словам Лобаева, беспилотники дешевые, но создают проблемы для дорогостоящих боевых машин. Именно поэтому компания разрабатывает столь же экономичный и ассиметричный ответ на них.