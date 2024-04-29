Известная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала архивные снимки со съемок сериала «Папины дочки» в своем Телеграм-канале. В этом проекте актриса сыграла одну из главных ролей – эрудита Галину Сергеевну.

На фотографии Елизавета запечатлена с еще маленькой Катей Старшовой, исполнившей роль самой младшей дочери – Пуговки. Актрисы обнимали друг друга и улыбались в камеру. Галина Сергеевна была в своих фирменных очках, а у Пуговки – прическа с яркими разноцветными бантами.

Поклонники очень растрогались увиденными фотографиями. Они вспомнили первые сезоны сериала, в которых только зарождалась история семьи Васнецовых.

«Спасибо вам за прекрасное детство!», «Даже слезы на глазах выступили», «Ностальгией повеяло», – написали фанаты сериала.

Сериала «Папины дочки» получил продолжение, в котором рассказывается о повзрослевших членах семьи Васнецовых. К своим ролям вернулись Андрей Леонов, Елизавета Арзамасова, Екатерина Старшова, Мирослава Карпович, Филипп Бледный, Дарья Мельникова.