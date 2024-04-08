Принимающий участие в боевых действиях на территории Украины Российский добровольческий корпус (РДК – террористическая группировка, запрещена в РФ) решил опубликовать данные о своих потерях после неудачной попытки организовать набег на Белгородскую и Курскую области. Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Из опубликованных персональных данных о погибших боевиках РДК можно сделать вывод, что они не были перебежчиками из Российской Федерации, а являлись обычными украинскими националистами. Например, один из ликвидированных российской армией боевиков по имени Сергей Попов с позывным «Терен» с 8-месячного возраста проживал на территории Украины. При этом представители РДК попытались оправдаться и заявить, что он был «русским по крови».

Еще один ликвидированный боевик РДК с позывным «Башмак» принимал участие в боях за Авдеевку. При этом якобы «уличный боец из Москвы» на своей форме носил шевроны тактического соединения войск нацистской Германии.