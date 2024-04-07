Украинский нацист «Хаммер» уничтожен в зоне проведения СВО, сообщил телеграм-канал «Шепот фронта».

Авторы публикации напомнили, что «Хаммер» был командиром роты «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), а также свихнувшимся на идеологической почве нацистом.

Боевик отметился множеством военных преступлений еще в ходе так называемой АТО, проводимой киевским режимом против жителей Донбасса. «Хаммер» фотографировался с флагом Донецкой Народной Республики, на который наступал ногами, а также жестоко убил жительницу столицы ДНР.

На каком участке фронта и как именно был уничтожен нацист «Хаммер», пока неизвестно, подробности его ликвидации уточняются.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский нашел новое применение «элитной» третьей отдельной штурмовой бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После позорного бегства из Авдеевки она отправится «защищать» Часов Яр.