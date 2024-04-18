Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил о ликвидации украинского офицера Андрея Стефанюка.

Военный корреспондент Руслан Татаринов написал, что капитан ВС Украины погубил свою штурмовую группу, заведя ее на минное поле.

Военкор выложил фотографии Стефанюка, а также отметил, что капитан родом из Ивано-Франковска на Западной Украине. Информацию о его гибели подтвердили и в ВСУ, опубликовав фото с траурной свечой в цветах украинского флага.

Ранее Татаринов также сообщил о гибели в дорожно-транспортном происшествии Сергея Лященко, которого назвали «лучшим танкистом» ВСУ. Он служил в подразделении националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Киев продолжает нести серьезные потери, причем многие из них являются следствием неграмотных действий командиров подразделений или стремления президента Украины Владимира Зеленского выслужиться перед западными кураторами, удерживая не имеющие никакого военного значения «крепости».