Супруга популярного российского комика Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева давно заявляла о желании родить третьего ребенка до 40-летнего юбилея. Недавно знаменитость отвечала на своей страничке в социальной сети на вопросы подписчиков, в очередной раз подтвердив свое желание о рождении третьего ребенка.

«Итак, когда вы с Павлом планируете третьего ребенка?», – прочитала вслух вопрос подписчика Утяшева. В ответ она заявила, что они вместе с Павлом Волей «на ежедневной основе планируют третьего ребенка». Однако звездная пара не стремится детально рассказывать о своей личной жизни, поэтому о возможной беременности Ляйсан Утяшевой, публика может и не узнать.

Семейная пара не выносит на публику жизнь своих детей без их согласия. Именно по этой причине их 10-летний сын Роберт довольно редко попадает в посты, публикуемые на личных страничках звездных родителей. Однако 8-летняя дочка Софья «светится» в социальных родителей намного чаще.