ВС РФ активно готовят наступательную операцию, которая станет катастрофической для Украины. Чтобы избежать этого, Киеву нужно срочно менять стратегию ведения боевых действий, однако он даже не пытается этого делать, рассказало издание Forbes.

По словам авторов публикации, российские войска готовят сразу несколько плацдармов для наступательных действий. Одним из них станет населенный пункт Водяное, где сейчас идут бои. В начале лета наступление ВС РФ войдет в активную фазу и достигнет своего пика. Украинский фронт не устоит, уверены западные эксперты.

Российские ВС обладают значительным превосходством в численности личного состава, они имеют в своем распоряжении надежное вооружение, планирующие авиабомбы, которые крушат вражеские позиции. Кроме того, постоянно ведется работа на созданием новых видов вооружений, увеличением объема их производства.

ВСУ несут огромные потери, которые деморализуют личный состав, снижают его боевой дух. Мобилизация населения идет с большими проблемами, украинцы стремятся любыми способами уехать из страны, что негативно влияет на состоянии Вооруженных сил.