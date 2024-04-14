Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что смотрит турецкие сериалы несмотря на то, что они ей не нравятся. Она отметила, что просто не может бросить смотреть проект, не узнав, чем же он закончится.

«Вчера вспомнила, что не досмотрела какую-то там тысяча восьмидесятую серию. Герои этого сериала задолбали так, что зубы сводит, а бросить смотреть не могу. Ну, типа, надо же узнать чем там дело закончилось. Причем, я всегда смеюсь над этими сериалами — это как индийское кино», — рассказала ведущая.

По словам Кудрявцевой, события в турецких сериалах слишком растянуты, создатели показывают в нескольких десятках серий то, что можно было бы уместить в одну. Из-за этого Лера даже начала разговаривать с персонажами.

Так, проходя мимо телевизора, по которому как раз шел сериал, она посоветовала героям жениться уже, а не продолжать тянуть время.