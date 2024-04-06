Известная телеведущая Лера Кудрявцева не скрывает от поклонников своего младшего ребенка, 5-летнюю Марию. На этот раз знаменитость опубликовала видеозапись с результатами тренировок своей дочери.

Кудрявцева назвала это видео «Домашним выступлением». На кадрах Маша продемонстрировала элементы художественной гимнастики. Девочка садилась на шпагат, крутила «колесо» и показывала «ласточку».

По словам Леры, Мария начала заниматься в 2023 году спортивно-бальными танцами. Ранее ведущая публиковала видеозапись отрывка урока, на котором Маша изучала движения для танца «Ча-ча-ча» под руководством учителя.

Кудрявцева рассказывает поклонникам, что старается по максимуму проводить время со своей дочерью. Она ходит с ней в развлекательные центры, вместе ездят на отдых, время от времени проводят время на кухне за процессом приготовления различных блюд.

Мария является вторым ребенком для Леры Кудрявцевой. От первого брака у ведущей есть 33-летний сын Жан.