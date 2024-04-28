Григорий Лепс не чувствует ни капли раскаяния за свой поступок в Костроме. Напомним, во время концерта он выбил телефон из рук навязчивой поклонницы.

«Нет, я не джентльмен. К тому же, у нас эмансипация. Вы же на равных со мной правах, да? Вы же требуете равные права?» — отметил исполнитель в интервью одному из телеканалов.

Также он прокомментировал высказывание Сергея Трофимова, фактически сравнившего Лепса с бабуином. Певец отметил, что еще не сталкивался с коллегой после этих его слов, однако время вспомнить знакомые с юности приемы бокса у него еще будет.

«Успел ли пересечься с Трофимовым за кулисами? Нет, не успел. Но, думаю, еще успею. Хук слева бывает, хук справа. Это я знаю еще с детства — боксом занимался», — пояснил Лепс.

Впрочем, Трофимов уже пояснил, что его поняли неправильно. Про его словам, у Лепса на такие случаи должна быть охрана, чтобы следить за слишком навязчивыми фанатами.