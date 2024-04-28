Певец Григорий Лепс, которого Артемий Троицкий (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) назвал «продажной тварью» после выступления в Донбассе, с иронией ответил на это оскорбление, передает портал News.ru.

Журналисты поинтересовались у Лепса причиной столь агрессивного поведения Троицкого.

«У него бы спросили, я же не знаю, что у него. Может, больной. Хороший человек, болеет наверное, надо лечить», — не без иронии ответил певец.

Также у него спросили об отношении Лепса к артистам-иноагентам. В ответ они услышали нецензурное выражение, означающее, что ему совершенно все равно, что там с ними происходит.