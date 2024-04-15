Леонид Агутин выложил в соцсетях поздравления для отца, который отметил 89-летие. Агутин назвал батю красавцем, признался в любви, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Восторженное поздравление артист разместил в тг-канале. Агутин пишет: «Батя, красавец мой, я тебя люблю!». Он пожелал отцу долгих лет жизни, потому что у него и многих других еще осталось множество вопросов. «Мира в душе и здоровья с лихвой», – подытожил поздравление Агутин.

Поэт-песенник Николай Агутин и учительница начальных классов Людмила Школьникова познакомились в 1966 году на танцах в Парке Горького. Через два года у них родился сын Леонид. Когда мальчику было четырнадцать, родители развелись после 16 лет супружества. Агутин признавался, что 4 года не разговаривал с отцом, обвиняя его в разрушении семьи. Но затем простил и наладил отношения.