Общежитие в Елабуге и НПЗ в Нижнекамске могли атаковать переделанные в беспилотные аппараты легкомоторные самолеты Cessna 172 либо Аэропракт А-22.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в интервью РБК пояснил, что эти пилотируемые самолеты неоднократно переделывали в БПЛА еще в прошлом столетии, когда о боевых дронах никто особо не задумывался. Поэтому никаких сложностей в такой модернизации сегодня нет.

«Есть две основные версии — Cessna 172 и Аэропракт А-22. На мой взгляд, самолет на видео больше похож именно на А-22», – отметил эксперт.

Военный эксперт Владимир Прохватилов считает, что это был самолет Cessna 172. Он имеет возможность лететь на очень малой высоте, становясь невидимым для систем противовоздушной обороны.

Кроме того, преимуществом использования легкомоторных самолетов с дистанционным управлением является увеличенная дальностью полета. Поэтому можно исключить версии о том, что запускались атаковавшие Татарстан дроны с российской территории.