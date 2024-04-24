В Кременчуге Полтавской области зафиксирован прилет, но информация о цели удара пока неточная, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что местные соратники заявляют об ударе по нефтеперерабатывающему заводу или по военному аэродрому. Оба эти объекта находятся в одном направлении.

Отмечается, что на аэродроме разрушены здание, в котором пилоты вертолетов обучались управлению на тренажерах, а также столовая и казармы. По другой информации, ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод, который располагается за аэродромом и немного выше него.

Ранее Лебедев рассказал о поражении авиабазы в Сумской области Украины, на которой в момент атаки находились вертолеты ВСУ.