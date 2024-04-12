Вероятность поражения Украины в конфликте с РФ становится все более «актуальной» на Западе, сообщило французское издание Le Figaro.

Авторы публикации напомнили, что все началось после эпичного провала Киева в контрнаступлении 2023 года. Россия отразила удар и с тех пор оказывает не прекращаемое давление на украинские позиции, прорывая оборону и освобождая населенные пункты.

На Украине идут смертоносные сражения, которые обуславливаются высокой точностью вооружений, а также хорошей просматриваемостью поля боя. Именно поэтому ситуация для ВСУ становится все тяжелее.

В данный момент президент Украины Владимир Зеленский открыто признает, что без новых пакетов помощи от Запада Киев проиграет конфликт. Те же мнения имеются и в НАТО – так, главнокомандующий ВС Альянса в Европе Кристофер Каволи практически слово в слово повторил высказывание Зеленского.

При этом Киев требует у Запада новое оружие и заявляет о планах контрнаступления если не в этом, то в 2025 году. Однако Франция, к примеру, не в состоянии снабжать ВСУ ракетным вооружением и снарядами. Так, компания MBDA, которая производит ракеты для зенитно-ракетных комплексов Mamba (SAMP/T), заявляет, что не в состоянии производить больше боеприпасов. Кроме того, они необходимы Парижу для сохранения собственной боеспособности.