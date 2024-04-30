Командование украинской армии вводит на Авдеевской направление подразделения без боевого опыта в надежде купировать прорыв линии фронта Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом во время интервью телеканалу LCI заявил французский аналитик Ульрих Буна.

По словам эксперта, Киев принял решение о переброске под Авдеевку резервов, сформированных из бывших бойцов территориальной обороны. Для купирования прорыва российских сил на линию боевого соприкосновения были отправлены военнослужащие из состава 100-й механизированной бригады, у которой еще нет боевого опыта.

Аналитик подчеркнул, что данный факт свидетельствует о серьезных проблемах с наличием хорошо подготовленных и обученных резервов ВС Украины. Еще одной проблемой украинской армии является отсутствие мощных оборонительных сооружений на Авдеевском направлении, которые не были построены заблаговременно.