Россия не станет делать паузу в боевых действиях в случае возобновление переговоров с Украиной. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — сообщил министр иностранных дел.

Также он добавил, что Киеву верить больше нельзя, его лимит доверия уже исчерпался. Кроме того, Лавров назвал Швейцарию совсем не той страной, которая подойдет для проведения переговоров. Она отказалась от своего нейтралитета и превратилась в крайне враждебное по отношению к РФ государства.

Напомним, именно в Швейцарии в середине июня пройдет встреча представителей 80-100 государств по ситуации на Украине и так называемой «формуле мира» Зеленского. В основном на нее приглашены страны глобального Юга. МИД РФ заявил, что даже если бы российскую сторону пригласили, она не стала бы участвовать в этом фарсе.