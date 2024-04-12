Запад направляет на Украину оружие, чтобы добиться успеха в противостоянии с Россией. Что при этом будет с украинцами, Вашингтон мало интересует, заявила экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

На заседании Совбеза ООН она отметила, что главной целью поставок оружия на Украину является противодействие миру и затягивание конфликта. Отправляются вооружения совсем не для обычных украинцев, а для киевского режима, который установился в стране после государственного переворота в 2014 года. Именно для этого он и организовывался Соединенными Штатами.

Поставки западных вооружений должны были превратить ВСУ в «машину Голдерга», которая действовала бы максимально эффективно. Но на деле получилось все иначе. Украинские войска «по-идиотски» использовали оружие, что привело к провалам.

В результате ВСУ превратились в «мясорубку» для собственных граждан, заявила Квятковски. Она также раскритиковала желание киевского режима усиливать мобилизацию, так как и действующие войска не в состоянии адекватно использовать имеющиеся в распоряжении ВСУ вооружения.