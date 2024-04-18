Уровень воды в реке Тобол продолжает стремительно расти, а расположенный на ее берегах город Курган постепенно уходит под воду. Жители нескольких микрорайонов и СНТ были отрезаны паводком от центральной части города, поэтому спасатели начали эвакуацию населения. Подробности о чрезвычайной ситуации в своем материале сообщает портал 45.RU.

Сотрудники МЧС уже эвакуировали порядка 14 тысяч жителей Курганской области в пункты временного размещения беженцев. От паводка пострадали домовладения, расположенные в районах Малое Чаусово, Смолино, Тополя, станция Камчиха и Вороновки. Стремительно повышающийся уровень воды в реке Тобол отрезает от центра города Курган целые микрорайоны и СНТ. Всего в области ушло под воду более 2000 домов, 5 мостов и 8 участков автомобильных дорог.

Сотрудники Росгидромета предупреждают, что уровень воды в реке Тобол может подняться до отметки в 10,7 метра. В настоящий момент уровень воды находится на отметке в 9,8 метров. Пострадавшие от чрезвычайно ситуации могут оформить выплату в размере 10 тысяч рублей. Также жители, чье имущество пострадало от паводка могут рассчитывать на компенсацию в размере 30 тысяч рублей. В случае разрушения жилья можно оформить выплату в размере 50 тысяч рублей.