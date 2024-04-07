Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался изданию Financial Times на российские планирующие авиабомбы. Он заявил, что такими зарядами ВС РФ регулярно уничтожают позиции ВСУ и сделать с ними что-то не представляется возможным.

По словам Кулебы, этими бомбами бьют по солдатам ВСУ, Киев несет большие потери, но что-либо противопоставить им он не в состоянии. Единственное, что можно сделать – это перехватить самолет-носитель, однако для этого нужны дальнобойные средства ПВО.

Напомним, ВС РФ активно используют авиабомбы ФАБ и ОДАБ, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции. Благодаря этому удары стали значительно точнее. Кроме того, истребителям-бомбардировщикам, использующим эти бомбы, теперь не нужно заходить в зону действия украинской ПВО.