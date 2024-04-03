Запад имеет сотню зенитно-ракетных комплексов Patriot, но не хочет дать Киеву хотя бы пять-семь, пожаловался министр иностранных дел Украины Д. Кулеба.

В беседе с Reuters глава МИД Украины заявил, что Киеву требуется хотя бы 5-7 ЗРК Patriot. Но Запад, по словам Кулебы, не хочет дать даже такое малое количество, хотя сам имеет арсенал из сотни ЗРК данного типа.

Министр признал, что Запад отдал Киеву разные системы ПВО, но их «просто недостаточно». Кулеба выразил непонимание, из-за чего у Запада возникла проблема с желанием поделиться Patriot с Киевом. «Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?», – сказал Кулеба.

В среду глава МИД Украины прибыл в Брюссель, где встретился с главой ЕС Ж. Боррелем, коллегами из внешнеполитических ведомств Британии, Испании, Польши. На каждой встрече Кулеба поднимал тему передачи Киеву ЗРК Patriot.