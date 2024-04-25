Военнообязанные украинцы, которые выехали за пределы страны и живут там сейчас, являются предателями. Примерно в таком духе высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет портал «Страна.ua».

Авторы публикации, представленной РИА Новости, отметили также, что министерство иностранных дел прекратило предоставление услуг украинцам за рубежом, чтобы продемонстрировать – планируется жесткая мобилизация, в ходе которой будут затронуты абсолютно все военнообязанные.

При этом киевский режим упрямо не хочет учитывать тот факт, что вряд ли кто-то из-за отказа в консульских услугам прямо сейчас поедет на Украину, хорошо понимая, что назад уже вряд ли вернется. Напротив, они подумают, что не нужны стране и займутся поисками новой родины.