Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с военно-промышленным комплексом Запада «что-то не так», если Россия обходит его по объемам производства новейших видов оружия. Также глава МИД признал, что военная помощь от США не остановит стремительное продвижение войск РФ.

«Ни один пакет мер не сможет остановить русских. Что остановит русских, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров», — заявил Кулеба.

Это высказывание прогремело для Запада как гром среди ясного неба. Фактически Кулеба признал, что войска НАТО должны войти на Украину и участвовать в боях. Однако буквально пару дней назад президент Зеленский говорил обратное. Он высказывался в том духе, что отправляя помощь в Киев страны Альянса оберегают себя от отправки туда солдат.