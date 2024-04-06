Украинские СМИ сообщают о серии мощных взрывов в Запорожье. Город атакуют крылатые ракеты «Калибр», которые ВС РФ давно не использовали в ходе специальной военной операции.

В ночь на 6 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой дронов-камикадзе «Герань». Позже появилась информация о пуске ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Боезаряды направились в район Киева, но пока об ударах сообщений нет.

Около 5:00 мониторинговые каналы обнаружили ракеты «Калибр». Они ударили по Запорожью, какие именно цели поражены в оккупированном Киевом областном центре, пока неизвестно.

Кроме того, ночью наносились удары по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области с применением дронов-камикадзе.