36-летняя звезда «Интернов» Кристина Асмус побывала в Хорватии на съемках нового проекта. Актриса поселилась в элитной гостинице со SPA-комплексом, чтобы в перерывах от работы отдохнуть и расслабиться.

Актриса рассказала, что отправилась в бассейн, приняла душ, а потом решила посетить баню. Когда она туда зашла, то увидела полностью обнаженную девушку, что ее очень удивило. Актриса решила тогда пойти в хамам, но и там столкнулась с компанией голых людей.

«Захожу и вижу полностью обнаженную девушку… Подхожу к хаммаму и через стекло понимаю, что там приличная компания голых людей. И вдруг вспоминаю, что хамам-то я не очень люблю», – поделилась актриса своими впечатлениями в соцсетях.

По словам артистки, она не решилась заходить в хамам, поэтому отправилась в баню. Но когда она подошла к помещению, то через стекло увидела снова абсолютно голых мужчин. Поэтому Асмус решила пойти в другую баню, где, как ей показалось, никого не было.