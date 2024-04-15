Известная российская актриса Кристина Асмус 14 апреля отпраздновала свое 36-летие. Знаменитость рассказала, что отметила день рождение в Хорватии, куда, по ее словам, улетела с дочерью и мужчиной.

Звезда сериала «Интерны» отметила, что улетела в Хорватию на съемки в новом проекте «Финал». В этом фильме также снялась и 10-летняя дочь знаменитости – Анастасия.

«А я приземлилась в Хорватии. Да не одна. Я прилетела в Хорватию с ребенком и мужчиной. Мы прилетели на съемки», – поделилась с подписчиками знаменитость.

Как выяснилось, актриса отправилась в другую страну вместе со своим коллегой по фильму, актером Денисом Шведовым. Артист подыграл Кристине во время видеосъемки и показал несколько танцевальных движений около аэропорта.

В честь своего дня рождения актриса опубликовала также пост, в котором рассказала, в каком она пребывает настроении.