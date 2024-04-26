Телеведущая Лера Кудрявцева с февраля ходила на костылях и перемещалась в инвалидном кресле после перелома ноги. На шоу «Звезды» она совершила неудачный прыжок и получила серьезную травму.

На костылях она появилась и на съемках шоу «Суперстар», в котором ведущая вновь вошла в состав жюри. Однако Лера все же продемонстрировала, что уже восстанавливается после травмы.

На одном из видео, опубликованном в Сети, ведущая достаточно быстро идет без костылей за кулисами. Поклонники высказали восторг, поздравив Кудрявцеву с выздоровлением. Но она сообщила, что все еще хромает, поэтому говорить о полном восстановлении рано.

Леру Кудрявцеву с начала года преследуют происшествия. Сперва ее квартиру в Москве затопило, из-за чего потребовался длительный и сложный ремонт, затем телеведущая объявила о разводе с супругом.