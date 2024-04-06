Действующий главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский вырос в семье офицера советской армии, а свое детство и юношеские годы провел во Владимире. Корреспонденты РБК побывали на родине главкома ВСУ, чтобы пообщаться с его родственниками и соседями.

Родители Александра Сырского и его младший брат до сих пор живут во Владимире. Однако общаться с представителями прессы они отказываются. «Мы с братом не общаемся. Не дергайте нас, пожалуйста, родители и так уже никакие», – ответил младший брат украинского главкома по телефону.

Известно, что родился Александр Сырский в небольшой деревне под названием Новинки Петушинского района Владимирской области в 1965 году. При этом в 1970-х годах отца будущего главкома ВСУ отправили служить в Украинскую ССР в Харьков, где Александр Сырский закончил среднюю школу. Позже семья Сырских вернулась во Владимирскую область, где Станислав Сырский, отец Александра, преподавал на офицерских курсах.

Александр Сырский решил пойти по стопам отца и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, где проучился с 1982 по 1986 года. В этот же период в заведении учились будущие генерал-полковник Андрей Картополов, генерал-лейтенант Андрей Гурулев и депутат Андрей Луговой.

«Я был в третьем батальоне, он в четвертом. Но у нас было не так много времени общаться с курсантами других курсов, поэтому я его тогда мог видеть, но лично с ним не был знаком, общих знакомых у нас тоже не было», – вспоминает Андрей Картополов.

После распада Советского Союза Александр Сырский остался на Украине, где он служил в армии. По словам Картополова, после развала Союза многие бывшие однокурсники остались по разные стороны баррикад. В настоящее время соседи семьи Сырских отзываются о них, как об очень вежливых и интеллигентных людях. Они призывают не делать из них врагов народа, поскольку они не виноваты в том, что обстоятельства сложились именно так.