Конгрессвумен Виктория Спартц, которой вся Украина гордилась еще несколько лет назад, теперь стала на своей исторической родине объектом ненависти. Причиной стало нежелание уроженки Черниговской области поддерживать новый пакет помощи для Киева, сообщает издание The Washington Post.

В 2022 году Спартц поддерживала Украину и проголосовала за выделение для нее 40 миллиардов долларов. Однако уже тогда она выступила с жесткой критикой в адрес президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые, по ее мнению, подставили украинский народ.

Нежелание поддержать выделение помощи на этот раз Спартц объяснила тем, что представляет в Конгрессе США интересы своих избирателей из штата Индиана. А тот факт, что она родом с Украины не обязывает ее идти на поводу у киевского режима и принимать решения в его пользу.