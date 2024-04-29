Вашингтон продолжит «помогать» Киеву деньгами и оружием. Если же ВСУ потерпят на фронте поражение, то Белый дом может направить на Украину солдат, пишет член палаты представителей конгресса М. Т. Грин.

По словам Грин, план американских властей остается прежним – продолжать вливать деньги и оружие в «прокси-войну» между Киевом и Москвой. Если деньги и оружие «не сработают», а все украинские мужчины полягут на полях сражений, Вашингтон введет на Украину войска, пишет Грин в соцсети Х.

Грин обвинила спикера палаты представителей М. Джонсона в предательстве соратников из республиканской партии. Его предательство заключается в согласии на выделение Киеву очередной военной и финансовой помощи.

24 апреля американский президент Д. Байден подписал закон о выделении новой помощи Киеву. При этом в США предупредили, что украинцы должны воспринимать эту помощь «как последнюю».