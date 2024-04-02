Республиканец Т. Уолберг на встрече с избирателями сделал неоднозначное заявление, за которое в дальнейшем был вынужден объясняться. Он заявил, что с конфликтом на Украине нужно «покончить побыстрее» как в Херосиме.

Позже Уолберг пришлось объясниться, что упоминание сброса американскими пилотами ядерных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки было «метафорическим». А вообще он категорические против применения ядерного оружия.

Сравнение конфликта на Украине и в Газе с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки политик сделал при ответе на вопрос одного из избирателей. Тот возмутился, что на деньги американских налогоплательщиков строится временная пристань для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Уолберг сообщил, что не поддерживает данное решение, а затем призвал «поскорее покончить» с конфликтом на Украине, как было сделано в Хиросиме и Нагасаки. Он также призвал конгрессменов США выделять деньги не на гумпомощь, а на оружие, чтобы «победить Путина» и «ликвидировать Россию».