Крым никогда больше не станет частью украинской территории, поэтому Киеву о нем лучше забыть навсегда. Такое заявление в Конгрессе США сделал представитель Республиканской партии Пол Госар.

Он также потребовал у президента США Джо Байдена инициировать проведение переговоров по Украине.

«Пора перестать финансировать Украину, пока президент [США Джо Байден] не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит!» — заявил конгрессмен.

Госар также напомнил, что понятие «победа» в украинском его понимании означает восстановление контроля Киева над Крымом. Однако жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России, они никогда не считали себя украинцами.