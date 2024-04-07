Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» морского базирования впервые с начала специальной военной операции выполнил успешный перехват ракеты Storm Shadow противника. Об этом в беседе с ведущим телепрограммы «Военная приемка» заявил генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав «Ростеха», Олег Рязанцев.

По его словам, в зоне проведения специальной военной операции корабль, находясь на боевом дежурстве, перехватил ракету Storm Shadow производства Великобритании. Ракета противника была успешно сбита огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» морского базирования. Рязанцев подчеркнул, что данный факт свидетельствует о высокой эффективности отечественного комплекса ПВО.

Напомним, что Вооруженные силы Украины в прошлом году начали активно применять малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании для поражения целей на фронте, включая и территорию Республики Крым. Ракета Storm Shadow является совместной франко-британской разработкой, способной поражать наземные цели на расстоянии от 250 до 560 километров.