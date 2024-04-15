Гендиректор компании «Ард Сатком сервис» Николай Киселев рассказал, откуда в офисе взялся дрон «Баба Яга», который изъяли сотрудники ФСБ. По его словам, организация разрабатывает средства борьбы с помехами, которые ставятся с помощью электромагнитного излучения.

Киселев отметил, что компания разрабатывает средства борьбы против вражеского оборудования, нацеленного, в том числе, и на российские спутники.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб в ходе рейда провели обыск в офисе компании и изъяли украинский беспилотный аппарат «Баба Яга». Киселев информацию об обысках помещений опровергает.

Напомним, ВСУ переделали разработанный для сельского хозяйства гексакоптер в один из наиболее опасных тяжелых боевых дронов. Он может нести взрывчатку весом до 15 килограммов. Компания Киселева изучала беспилотник, чтобы разобраться в установленной на нем системе связи, а также создать аналог гексакоптера.