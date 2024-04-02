Российские танкисты успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подробности о боевой работе танкистов ВС РФ на фронте раскрыл командир танковой роты Геннадий Гончаров. Соответствующее видеоинтервью было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

По его словам, ни одна наступательная операция не проходит без поддержки танков. Российские штурмовики всегда надеются на помощь со стороны танкистов во время выполнения задач по занятию позиций противника на фронте. При этом современные российские танки выгодно отличаются от более старых моделей в лучшую сторону.

В начале СВО Гончаров был сержантом и командовал танком Т-72. Далее он пересел на более современную модель – Т-72Б3, а в настоящий момент ему выделили новый Т-90М «Прорыв».

«Естественно, это иномарка среди танков», – восхищенно описывает современный российский танк Гончаров.

Командир танковой роты отметил, что в новом танке применяются современные системы наведения, управления и ведения боя с высокой степенью компьютеризации. Современная электроника позволяет более эффективно применять боевую мощь танка в условиях современного сражения.