Украинская армия переходит к обороне на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Однако ВСУ не располагают достаточными ресурсами для постройки мощных оборонительных рубежей наподобие «линий Суровикина» российской армии. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил начальник штаба отряда специального назначения «Рысь», подполковник ВС РФ с позывным «Пират».

«Обстановка, конечно, напряженная, но все еще стабильная. Противник концентрирует силы и пытается стянуть резервы. Пока не особо рвется идти на боевой контакт, потому что потери несет серьезные», – заявил собеседник издания.

По словам подполковника, ВС Украины заметно «выдохлись» интенсивными боевыми действиями и пытаются «вгрызться» в землю. В настоящий момент противник на фронте осуществляет дистанционное минирование линии боевого соприкосновения и в спешном порядке оборудует новые опорные пункты и роет окопы. Однако, по мнению командира спецназа «Рысь», у ВСУ не хватает ресурсов, чтобы построить похожие на «линии Суровикина» оборонительные сооружения.