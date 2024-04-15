Ставший популярным после роли «Кощея» в молодежном сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый в беседе с ведущей YouTube-канала FAMETIME TV Лаурой Джугелии заявил о проблемах в карьере после критики актера Ивана Янковского.

«Очень мало видел талантилвых актеров из благополучных и состоятельных семей. Потому что у них нет потребности вырываться, прогрызаться. Им это попросту не нужно. … Я не видел ни одного династийного потомка, который переплюнул бы своего знаменитого деда сейчас», – заявил в ходе интервью Никита Кологривый.

По словам актера, Иван Янковский сыграл не свою роль в сериалах «Фишер» и «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Кологривый отметил, что роли в данных сериалах могли сыграть намного лучше, как минимум пять современных актеров в России. При этом актер подчеркнул, что его вовсе не волнует мнение Ивана Янковского.