Читатели не смогли промолчать о детали, которую они заметили на снимках и видео прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.

Читатели внимательно изучили снимки репортеров китайского портала «Гуаньча». Шквал комментариев под публикацией оставили те, кто заметил красную дорожку. Ее расстелили для главы российского МИД Сергея Лаврова.

Следящие за политическими новостями пользователи напомнили, что чести пройти по красной дорожке ранее не удостоилась американский министр финансов Д. Йеллен. Один из читателей посчитал, что она точно приревнует. Второй выразил уверенность, что ковровую дорожку для Йеллен не постелили, потому что глава американского Минфина прибыла в Пекин без приглашения.

Также в комментариях китайцы назвали Лаврова «старым другом», который заслуживает большего доверия, нежели «американская старуха».