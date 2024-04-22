Специалисты Инженерного университета BBC в Китае разработали новейшую технологию, которая способна делать видимыми стелс-истребители и другие малозаметные объекты. В их число входит и американский самолет F-22 Raptor.

Благодаря новой технологии китайским ученым удалось собрать радиолокационную систему, включающую три станции с радарами. При этом они могут базироваться как в воздухе, так и на наземных либо надводных платформах.

Работает система под управлением искусственного интеллекта, в ней использован алгоритм, который максимально эффективно распределяет ресурсы всех трех радаров. Благодаря этому даже истребители-невидимки обнаруживаются быстро и на большом расстоянии.

Благодаря этом Китай имеет возможность существенно повысить эффективность своей ПВО и лишить Соединенные Штаты одного из козырей, которым долгое время считались стелс-истребители.