Китайский генетик Хэ Цзянькуй провел три года в тюрьме за редактирование генома эмбрионов. В прошлом году он освободился и возобновил исследования в трех новых лабораториях.

Из статьи Mainichi Shimbun следует, что Хэ Цзянькуй продолжил научные исследования в области создания генно-модифицированных детей. Его деятельность направлена на редактирование генома человека, что, по словам ученого, позволяет семьям обзаводиться здоровыми детьми.

Генетик корректирует геном, предотвращая на эмбриональной стадии развития человека передачу от родителей различных патологий. Основные усилия генетика направлены на то, чтобы избавить детей от генов, которые провоцируют развитие мышечной дистрофии и болезни Альцгеймера.

К трехлетнему заключению Хэ Цзянькуй был приговорен за то, что отредактировал гены нескольких эмбрионов. В итоге три новорожденные девочки не получили ВИЧ отца. При этом в Китае запрещены процедуры по изменению генома человека.