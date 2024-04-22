Российский певец Филипп Киркоров в своем недавнем интервью для передачи «Новые русские сенсации» рассказал, что в браке с Аллой Пугачевой стал «рогоносцем». По словам артиста, его семейный союз с Примадонной разбил Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ), который начал ухаживать за замужней певицей.

«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», – рассказал Киркоров.

По словам артиста, сейчас у него нет злобы или обиды на Аллу Пугачеву. Он подчеркнул, что очень рад за нее, так как она смогла найти свое счастье.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. Они прожили вместе 10 лет, после чего развелись в 2005 году. После этого, Алла Борисовна вышла замуж за юмориста Максима Галкина в 2011 году, хотя начали жить вместе сразу после развода Пугачевой и Киркорова. Однако, как позже рассказала Пугачева, их роман начался еще в 2001 году. Максим Галкин младше Аллы Пугачевой на 27 лет. У пары есть двое общих детей – Елизавета и Гари, рожденные в 2013 году суррогатной матерью.