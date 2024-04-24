Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как однажды во время выступления с ним произошел конфуз. Певец рассказал, как забыл слова своей песни во время выступления в «Олимпийском». Его слова передает издание News.ru.

По словам Киркорова в композиции есть слова «разучился любить февраль», а после них он полностью забыл текст.

«И я начинаю говорить: ”апрель, март”. На ходу придумываю», – рассказал артист.

Киркоров отметил, что в тот период испытывал невероятный ужас. По его словам, ему никогда не забыть ту панику, которую он пережил в этот момент. Филипп Бедросович подчеркнул, что так стыдно перед зрителями ему еще никогда не было, как в тот раз.

Зато все поняли, что он поет не под фонограмму, резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров выступит на концерте в Государственном Кремлевском дворце в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Артист исполнит свою знаменитую песню «Полетели». Это будет первое выступление Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой.