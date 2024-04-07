Российский певец Филипп Киркоров появился в очередном выпуске шоу «Звезды», транслируемом на ТНТ. Во время выхода на сцену поп-король российской сцены неожиданно раскрыл некоторое подробности о своей личной жизни.

На публике артист появился в королевской мантии. Он заявил, что для победы в музыкальном конкурсе он должен петь. Когда у Киркорова спросили, может ли он кроме презентации своего творчества рассказать что-нибудь о себе, то певец неожиданно открыл небольшую тайну о своих бывших возлюбленных.

«Все женщины в моей прошлой жизни начинались с буквы “А”», – заявил Филипп Бедросович.

Кроме рассказа интересного факта из своей жизни, артист не упустил возможности посмеяться над юмористом Гариком Харламовым, назвав его «разведенкой», каким также является сам. Однако он сделал это не злостно, и попросил аудиторию не осуждать их за это. Также Филипп заявил, что ни он, ни Гарик не собираются больше вступать в официальный брак повторно.